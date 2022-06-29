ОЗК увеличила до 6,5 тыс. т объем ежедневных закупок пшеницы на НТБ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) увеличила с 4,5 тыс. до 6,5 тыс. тонн объем ежедневных закупок пшеницы на аукционах Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу "Московская биржа"), сообщается в пресс-релизе ОЗК.

Это второе существенное увеличение параметров торгов перед началом нового сельхозсезона (начинается с 1 июля 2022 года). О предыдущем компания сообщала 20 июня, тогда объем торгов вырос с 1 тыс. до 4,5 тыс. тонн.

Заказчиком аукционов по закупке пшеницы 4 класса (CPT Новороссийск) является трейдинговое подразделение ОЗК – "ОЗК Трейдинг". "Дополнительные 2 тыс. тонн на условиях поставки автотранспортом "ОЗК Трейдинг" будет закупать в интересах компании "Деметра Трейдинг". Таким образом, на аукционах НТБ будет сформирована единая цена закупки пшеницы для двух ведущих экспортеров российского зерна, что делает торги более ликвидными, а формируемую на этих торгах цену еще более прозрачной и конкурентной", - говорится в пресс-релизе.

ОЗК закупает пшеницу на аукционах НТБ с августа 2021 года. Количество участников аукционов превышает 200 компаний и индивидуальных предпринимателей. На основании результатов торгов НТБ ежедневно рассчитывает биржевой индекс пшеницы на условиях поставки CPT Новороссийск.

ОЗК была создана 20 марта 2009 года для развития инфраструктуры зернового рынка РФ, реализации экспортного потенциала российского зерна, проведения торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке. Владельцами компании являются государство (50% плюс 1 акция) и "Деметра Холдинг" (50% минус 1 акция), на основе которого ВТБ формирует зерновой холдинг.

В настоящее время в группу ОЗК входят 9 элеваторов общей мощностью хранения 720 тыс. тонн, 3 перерабатывающих предприятия мощностью 490 тыс. тонн в год, два портовых терминала общей мощностью перевалки 7,8 млн тонн в год, в том числе ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (НКХП). Группа входит в топ-5 экспортеров зерна.

Компания более 20 лет выполняет функции государственного агента по проведению закупочных и товарных интервенций на рынке зерна.