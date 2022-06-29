Иван Тырышкин с 29 июня покинет совет директоров "СПБ биржи"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Иван Тырышкин с 29 июня покидает совет директоров "СПБ биржи", говорится в пресс-релизе торговой площадки.

"Иван Тырышкин принял решение выйти из состава совета директоров "СПБ биржи", в котором с 16 марта 2022 занимал пост председателя. Решение вступает в силу 29 июня 2022 года", - говорится в сообщении.

Ранее, в первой половине 2022 года, из состава совета директоров также вышли Жак Дер Мегредичан, Эрик Бертело, Александр Чмель, Ольга Паско и Елена Хисамова, занимавшие позиции независимых директоров.

Как сообщалось, Великобритания в среду ввела санкции против группы российских бизнесменов, в список включен и Тырышкин – один из акционеров ХКФ банка и член СД "СПБ биржи".

"СПБ биржа" является крупнейшей биржевой площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России.

Группа "СПБ биржа" включает дочерние операционные компании "СПБ Клиринг" (ранее "Клиринговый центр МФБ" ) и СПБ банк (ранее "Бест эффортс банк"), осуществляющий функции расчетного депозитария.

Биржа в ноябре 2020 года провела IPO, разместила 18,76 млн новых акций и привлекла $175 млн.

Основными акционерами биржи являлись НП РТС, Совкомбанк, "Фридом финанс", группа "Тинькофф", "Атон", БКС, долями в компании владеет менеджмент и члены совета директоров "СПБ биржи".