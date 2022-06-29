Безработица в РФ в мае в очередной раз обновила исторический минимум

Показатель снизился до 3,9% с 4% в апреле

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Безработица в России в мае 2022 года продолжила начавшееся в феврале снижение и опустилась до 3,9%, вновь обновив исторический минимум за период наблюдений показателя с 1991 года, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

Показатель безработицы в апреле составлял 4%, в марте и феврале - 4,1%, в январе - 4,4%.

До начала года в течение четырех месяцев удерживался уровень безработицы в 4,3%. Он был достигнут в сентябре и на тот момент являлся историческим минимумом.

Общая численность безработных в России в мае 2022 года составила 2 млн 946 тыс. человек, что на 59 тысяч ниже показателя апреля 2022 года.