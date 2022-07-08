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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

Число зарегистрированных безработных в РФ за неделю упало почти на 8 тыс. человек

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных безработных в РФ за неделю с 27 июня по 4 июля сократилось почти на 8 тыс. - до 687 тыс. человек; число граждан, находящихся в простое или работающих неполный день, также снизилось, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"За период с 27 июня по 4 июля число зарегистрированных безработных сократилось на 7,8 тыс. человек и составило 687 тыс. человек", - сообщили журналистам в аппарате.

Там уточнили, что количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, снизилось с 130,1 тыс. до 128,7 тыс. человек, а число работников, находящихся в простое, - с 123,1 тыс. до 120,6 тыс. человек.

В аппарате уточнили, что в рамках реализации федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" продолжается прием заявок от граждан на профессиональное обучение. Почти 60 тыс. человек уже приступили к обучению, а завершили - свыше 16 тысяч.

На прошлой неделе на заседании межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда Голикова заявила, что число зарегистрированных безработных в РФ с 20 по 27 июня составило 694,8 тыс., граждан, что на 4 тыс. меньше, чем по данным на 20 июня.

Татьяна Голикова
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