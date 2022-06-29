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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Цены на никель и палладий подскочили на новости о санкциях Великобритании против Потанина

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Цены на никель и палладий выросли в среду на новости о введении Великобританией санкций против российского бизнесмена Владимира Потанина, крупнейшего бенефициара ГМК "Норильский никель".

В миреВеликобритания ввела санкции против Потанина и еще ряда российских бизнесменовВеликобритания ввела санкции против Потанина и еще ряда российских бизнесменовЧитать подробнее

Фьючерсы на никель с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) подорожали на 6,6%, до $24525 за тонну, сообщает The Wall Street Journal.

Цена палладия подскочила на 5,4%, до $1975,15 за унцию.

"Норникель" является крупным производителем никеля, платины и других металлов.

"Рынок опасается возможной дестабилизации экспорта никеля из России, особенно, если Евросоюз и другие страны последуют за Британией, - говорит главный аналитик по рынку драгметаллов CRU Group Нихил Шах. - Европа и Китай являются основными покупателями, поэтому любые перебои в поставках серьезно затронут Европу".

На долю РФ приходится порядка 7% мирового производства никеля и свыше 20% высокосортного никеля, используемого в производстве аккумуляторов и в аэрокосмической отрасли, отметил Шах.

В случае палладия, на долю России пришлось около 35% мировых поставок в 2021 году, свидетельствуют данные Wood Mackenzie.

Фьючерсы на платину подорожали на 0,5%, до $914,7 за тонну, стоимость золота стабильна на уровне $1819 за унцию.

Великобритания Владимир Потанин
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