Цены на никель и палладий подскочили на новости о санкциях Великобритании против Потанина

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Цены на никель и палладий выросли в среду на новости о введении Великобританией санкций против российского бизнесмена Владимира Потанина, крупнейшего бенефициара ГМК "Норильский никель".

Фьючерсы на никель с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) подорожали на 6,6%, до $24525 за тонну, сообщает The Wall Street Journal.

Цена палладия подскочила на 5,4%, до $1975,15 за унцию.

"Норникель" является крупным производителем никеля, платины и других металлов.

"Рынок опасается возможной дестабилизации экспорта никеля из России, особенно, если Евросоюз и другие страны последуют за Британией, - говорит главный аналитик по рынку драгметаллов CRU Group Нихил Шах. - Европа и Китай являются основными покупателями, поэтому любые перебои в поставках серьезно затронут Европу".

На долю РФ приходится порядка 7% мирового производства никеля и свыше 20% высокосортного никеля, используемого в производстве аккумуляторов и в аэрокосмической отрасли, отметил Шах.

В случае палладия, на долю России пришлось около 35% мировых поставок в 2021 году, свидетельствуют данные Wood Mackenzie.

Фьючерсы на платину подорожали на 0,5%, до $914,7 за тонну, стоимость золота стабильна на уровне $1819 за унцию.