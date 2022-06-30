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Акционеры Газпрома рассмотрят выплату рекордных для истории российского рынка дивидендов

Акционеры Газпрома рассмотрят выплату рекордных для истории российского рынка дивидендов
Фото: Igor Russak/picture alliance via Getty Images

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Газпром" на заочном годовом собрании в четверг рассмотрят вопрос о выплате по итогам 2021 года рекордных за историю не только корпорации, но и всего российского фондового рынка дивидендов.

Совет директоров рекомендовал собранию утвердить дивиденды за 2021 год в размере 52,53 рубля на акцию. Таким образом, общий размер дивидендных выплат составит 1,244 трлн рублей.

"Это рекордно высокий размер дивидендов в истории компании и всего российского фондового рынка", - подчеркивает компания.

Месяц назад, 26 мая важным сигналом для рынка стало утверждение советом директоров рекомендации по размеру дивидендов в точном соответствии с дивидендной политикой (50% от скорректированной чистой прибыли группы по МСФО), несмотря на сложную политическую ситуацию, что рождало на рынке спекуляции и относительно перспектив выплат. После публикации решения совета акции "Газпрома" взлетели на 10%, обновив максимум с 21 февраля.

Еще одним шагом на пути ПАО к выплате дивидендов стало опубликованное 6 июня заявление об отказе от применения моратория на возбуждение дел о банкротстве. Таким образом, компания не будет подпадать под мораторий, введенный постановлением правительства РФ от 28 марта 2022 года. С 1 апреля 2022 года правительство ввело полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении юрлиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. Чтобы сохранить право выплачивать дивиденды или выкупать свои акции с рынка, эмитент должен отказаться от моратория.

Выплата нерезидентам дивидендов запрещена президентским указом с начала марта. Деньги зачисляются на рублевые счета типа "С", конвертировать в валюту их можно только по разрешению российских властей.

Третий год подряд собрание пройдет в заочной форме.

В новый состав совета директоров "Газпрома" для выборов на годовом собрании был выдвинут бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Но под влиянием сильного политического давления в своей стране он отозвал согласие выдвигаться. Новым участником СД может стать министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он уже входил в совет директоров "Газпрома" с 2016 по 2021 год и будучи главой Россельхозбанка, и став министром.

Уставный капитал ПАО "Газпром" состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Государство контролирует более 50% акций напрямую (38,37%) и через госкомпании АО "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,89%).

Газпром
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