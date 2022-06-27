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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Акционеры "Газпром нефти" одобрили финальные дивиденды за 2021 год в 16 руб. на акцию

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Газпром нефти" на годовом собрании в заочной форме одобрили финальные дивиденды за 2021 год в размере 16 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

С учетом 40 руб., выплаченных по результатам девяти месяцев, общий размер дивидендов за 2021 год составит 56 руб. на акцию. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 8 июля 2022 года.

Согласно дивидендной политике НК, на дивиденды направляется минимум 50% чистой прибыли по МСФО, которая для этих целей может корректироваться на ряд статей: курсовые разницы, убытки от обесценения, другие корректировки, перечисленные в дивидендной политике, а также "прочие корректировки по решению совета директоров". Руководство НК постоянно подчеркивает, что намерено продолжить практику выплаты промежуточных дивидендов.

Уставный капитал "Газпром нефти" состоит из 4 млрд 741 млн 299 тыс. 639 акций. Основным акционером является "Газпром", который контролирует чуть более 95% акций нефтяной компании.

Газпром нефть
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