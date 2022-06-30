"КАМАЗ" направил 4 млрд рублей чистой прибыли на финансирование инвестпрограммы

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "КАМАЗ" на годовом собрании 24 июня утвердили рекомендацию не выплачивать дивиденды по итогам работы за прошлый год, направив чистую прибыль на нужды компании. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Часть чистой прибыли по РСБУ в размере 3,987 млрд рублей пойдет на финансирование инвестпрограммы, которая, как сообщал ранее гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин, в 2022 году планируется на уровне 17 млрд рублей.

Оставшаяся небольшая часть прибыли в размере 70,06 млн рублей направлена на формирование резервного фонда компании.

Акционеры "КАМАЗа" также утвердили участие компании в Ассоциации содействия цифровому развитию.

Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по МСФО в 2021 году выросла в 1,5 раза, до 4,6 млрд рублей. Выручка группы выросла на 25% и составила 271,8 млрд рублей.

По РСБУ за прошлый год "КАМАЗ" получил 4,06 млрд рублей прибыли против 1,55 млрд рублей прибыли в 2020 году. Выручка выросла на 34%, до 248,4 млрд рублей.

"КАМАЗ" - крупнейший российский производитель грузовиков полной массой 14-40 тонн. После 24 февраля 2022 года компания оказалась под санкциями ЕС, Великобритании и США, а также Австралии, Канады, Новой Зеландии и Швейцарии. В санкционных списках Австралии, Канады и Великобритании оказался и гендиректор "КАМАЗа". Под санкциями Великобритании и США находится также основной акционер "КАМАЗа" - госкорпорация "Ростех" (47,1%).

Помимо "Ростеха", совладельцами "КАМАЗа" являются ООО "Автоинвест" (23,54%, по состоянию на прошлый год 50% и 20% соответственно в этой компании владели бизнесмены Виталий Мащицкий и Рубен Варданян, 30% было у Когогина) и германская Daimler AG (15%). Последняя на фоне введения санкций ранее заявила о приостановке сотрудничества с российским автопроизводителем. В числе миноритариев "КАМАЗа" - KAMAZ International (4,25%), Евразийский банк развития (ЕАБР, 3,72%) и структура правительства Татарстана - АО "Связьинвестнефтехим" (2,8%).