"КАМАЗ" привлечет 5 млрд рублей в Новикомбанке на текущую деятельность

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" привлечет в Новикомбанке 5 млрд рублей на финансирование текущей деятельности, сообщила компания. Такое соглашение стороны подписали на недавней выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге.

Банк согласился финансировать текущую деятельность автопроизводителя на общую сумму 5 млрд рублей, следует из пресс-релиза.

"КАМАЗ" продолжает инвестировать в развитие модельного ряда и НИОКР. В прошлом году компания вывела на рынок новые модели грузовиков поколения К5, а также продолжала работу в области производства электробусов.

Гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин ранее отмечал, что компания на фоне изменения конъюнктуры и санкционного давления не принимала решений о существенных корректировках инвестпрограммы, которая закладывалась в бизнес-плане на 2022 год на уровне 17 млрд рублей.