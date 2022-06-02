Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Совет директоров "КАМАЗа "рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "КАМАЗ" рекомендовал годовому собранию акционеров компании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам работы в 2021 году, сообщила компания.

Часть чистой прибыли в размере 3,987 млрд рублей компания планирует использовать на финансирование инвестпрограммы, небольшую часть в размере 70,058 млн рублей – направить на формирование своего резервного фонда.

Годовое собрание акционеров "КАМАЗа" пройдет 24 июня.

Как сообщалось, чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по МСФО в 2021 году выросла в 1,5 раза, до 4,6 млрд рублей. Выручка группы составила 271,8 млрд рублей (+25%).

По РСБУ за прошлый год "КАМАЗ" получил 4,06 млрд рублей прибыли против 1,55 млрд рублей прибыли в 2020 году. Выручка выросла на 34%, до 248,4 млрд рублей.

КАМАЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ выкупит за счет средств ФНБ облигации S7, "Уральских авиалиний" и "Авроры"

В санкционный список США попали Мордашов с членами семьи и подконтрольные ему компании

В санкционный список США попали Мордашов с членами семьи и подконтрольные ему компании

Министры ОПЕК+ договорились о росте квоты на добычу в июле-августе на 648 тыс. б/с

Министры ОПЕК+ договорились о росте квоты на добычу в июле-августе на 648 тыс. б/с

Комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить квоты по добыче на 648 тыс. б/с в июле-августе

Решетников указал на риски роста безработицы в РФ с текущих минимальных уровней

Решетников указал на риски роста безработицы в РФ с текущих минимальных уровней

Оператор "Острова мечты" отсудил у H&M 538 млн рублей из-за закрытия магазина

Оператор "Острова мечты" отсудил у H&M 538 млн рублей из-за закрытия магазина

В ожидании девятого вала: баррель Brent за $150 все ближе? Обзор

В ожидании девятого вала: баррель Brent за $150 все ближе? Обзор

Ассоциация кондитеров признала сложности с логистикой и импортом сырья и упаковки

В Москве построят изогнутый пешеходный мост через Нагатинский затон

В Москве построят изогнутый пешеходный мост через Нагатинский затон

Минфин готов урегулировать претензии инвесторов о доппроцентах по евробондам "Россия-2022"

Минфин готов урегулировать претензии инвесторов о доппроцентах по евробондам "Россия-2022"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });