Совет директоров "КАМАЗа "рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "КАМАЗ" рекомендовал годовому собранию акционеров компании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам работы в 2021 году, сообщила компания.

Часть чистой прибыли в размере 3,987 млрд рублей компания планирует использовать на финансирование инвестпрограммы, небольшую часть в размере 70,058 млн рублей – направить на формирование своего резервного фонда.

Годовое собрание акционеров "КАМАЗа" пройдет 24 июня.

Как сообщалось, чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по МСФО в 2021 году выросла в 1,5 раза, до 4,6 млрд рублей. Выручка группы составила 271,8 млрд рублей (+25%).

По РСБУ за прошлый год "КАМАЗ" получил 4,06 млрд рублей прибыли против 1,55 млрд рублей прибыли в 2020 году. Выручка выросла на 34%, до 248,4 млрд рублей.