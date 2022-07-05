Япония запретила импорт золота из РФ, а также оказание аудиторских и консалтинговых услуг

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Токио в связи с ситуацией на Украине утвердили запрет на импорт золота из России и предоставление РФ трастовых, бухгалтерских, аудиторских и консалтинговых услуг, сообщает Минфин Японии.

Согласно публикации на сайте министерства, запрещается предоставлять трастовые, бухгалтерские, аудиторские и услуги управленческого консалтинга для России.

Также вводится запрет на ввоз драгоценных металлов (золота) из РФ.

Отмечается, что детали по запрету импорта будут определены министерством финансов позднее.

Власти Японии также внесли в санкционный список 57 граждан России, а также пять физлиц, по их мнению, "причастных к дестабилизации восточной Украины".

Согласно публикации на сайте японского Минфина, санкции будут применены, в частности, в отношении вице-премьера России Дмитрия Григоренко, виолончелиста, народного артиста РФ Сергея Ролдугина и его жены, родственников председателя совета директоров ПАО "Северсталь" и ПАО "Силовые машины" Алексея Мордашова - Марины, Кирилла и Никиты Мордашовых.

Под санкции также попали председатель правления акционерного общества "Росгеология" Сергей Горьков, гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь.

Также санкциям подверглись 45 военнослужащих РФ.

Кроме того, в санкционный список также внесены глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Кирилл Стремоусов, глава Военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко и еще двое граждан, которые, как сказано в релизе, "непосредственно причастны к дестабилизация восточной Украины".

Также под санкции попали шесть компаний из России - АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", Фонд стратегической культуры, а также ряд информационных порталов, включая SouthFront и Инфорос.

Помимо прочего Япония вводит запрет на экспорт товаров для 65 организаций РФ и 25 компаний Белоруссии.

Среди них Новосибирский авиационный завод (НАЗ) им. В. П. Чкалова (филиал компании "Сухой"), НИИ "Градиент", Иркутский авиационный завод и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина (КнААЗ).

В числе белорусских организаций - ОАО "Агат-систем", ЗАО "БЕЛТЕХЭКСПОРТ", Минский завод колёсных тягачей, ООО "Оборонные инициативы" и Внутренние войска МВД Белоруссии.