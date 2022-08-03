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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

ИТК "Оптима" допустила техдефолт при выплате купона на сумму 2,4 млн рублей

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - ООО "Инновационная технологическая компания "Оптима" допустило технический дефолт при выплате 7-го купона облигаций серии 001Р-01 на 2,431 млн рублей, говорится в сообщении представителя владельцев облигаций - ООО "Волста".

Причиной неисполнения обязательств компания назвала отсутствие нужной суммы денег.

20 июля на сайте Федресурса появилось сообщение эмитента о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве.

В обращении находится выпуск облигаций компании серии 001Р-01 объемом 65 млн рублей со сроком обращения 4 года. Ставка квартального купона до погашения установлена на уровне 15% годовых.

По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: по 15% от номинала будут погашены в дату окончания 13-15-го купонов и 55% от номинала в дату окончания 16-го купона.

Кроме того, предусмотрена возможность погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 8-го, 10-го и 12-го купонов.

Облигации размещены в рамках программы бондов объемом до 300 млн рублей. Срок действия программы - десять лет, облигации могут быть размещены на срок до четырех лет.

ИТК "Оптима" занимается проектированием и производством упаковки из стекла для медицинской, пищевой и косметической промышленности. Компания работает с 2011 года.

ИТК Оптима Волста Федресурс
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