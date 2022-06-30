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Goldman Sachs заявил, что Великобритания стоит на грани рецессии

Goldman Sachs заявил, что Великобритания стоит на грани рецессии
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Экономика Великобритании балансирует на грани рецессии из-за сокращения потребительских расходов на фоне высокой инфляции и повышения процентных ставок Банком Англии, полагают аналитики банка Goldman Sachs.

Во втором квартале 2022 года ВВП Великобритании сократится на 0,7%, а в третьем вырастет на 0,1%, прогнозируют экономисты банка.

"Таким образом, экономика Великобритании окажется на краю технической рецессии, поэтому в ближайшие месяцы нужно внимательно следить за данными о деловой активности", - говорится в аналитической записке Goldman Sachs.

В частности, аналитики банка указали на падение индекса потребительского доверия в Великобритании, рассчитываемого компанией GfK, до минус 41 пункта в июне, что является новым антирекордом за всю историю ведения расчетов.

"И в самом деле, отчет GfK говорит о том, что настроения потребителей сейчас более мрачные, чем в начале пандемии коронавируса, после референдума о Brexit и даже чем во время глобального финансового кризиса 2008 года", - отмечают эксперты Goldman.

По их мнению, вероятность рецессии в Великобритании в ближайшие 12 месяцев оценивается в 45%. Вероятность рецессии в еврозоне составляет 40%, в США – 30%.

Великобритания
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