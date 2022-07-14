Еврокомиссия резко снизила прогноз роста ВВП еврозоны на 2023 год

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия немного ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны на 2022 год, при этом прогноз на 2023 год был существенно пересмотрен в сторону снижения.

По новому прогнозу, экономика еврозоны вырастет в 2022 году на 2,6%, а не на 2,7%, как ожидалось в мае. Прогноз повышения ВВП на 2023 год ухудшен до 1,4% с 2,3%.

Прогноз роста экономики Европейского союза на 2022 год был сохранен на уровне 2,7%, а прогноз на 2023 год был снижен до 1,5% с 2,3%.

Теперь ЕК ожидает, что инфляция в еврозоне составит в среднем 7,6% в 2022 году вместо ожидавшихся в мае 6,1%. Прогноз на 2023 год повышен до 4% с 2,7%. В ЕС потребительские цены в текущем году, как ожидается, вырастут на 8,3%, в 2023 году - на 4,6%.

События на Украине оказали дополнительное давление на цены на энергоносители и продовольственные товары, отмечается в докладе ЕК.

"Это усиливает инфляционное давление во всем мире, снижает покупательскую способность населения и провоцирует более быстрый ответ в плане денежно-кредитной политики, чем ожидалось ранее", - говорится в документе.

"Экономика ЕС остается особенно уязвимой перед лицом изменений на энергетических рынках из-за высокой зависимости от российского ископаемого топлива, а слабый рост глобальной экономики снижает внешний спрос", - считают аналитики Еврокомиссии.

При этом они отметили, что восстановительный импульс и лучшая, чем ожидалось, динамика в первом квартале 2022 года обеспечат рост европейского ВВП в текущем году, хотя деловая активность и будет замедляться во втором полугодии во всех секторах экономики, кроме туризма.

Инфляция в еврозоне, как ожидается, достигнет пика в третьем квартале, повысившись до 8,4%, и затем начнет постепенно замедляться, упав ниже 3% в четвертом квартале 2023 года.

Составители прогноза отмечают наличие больших рисков для европейской экономики из-за неопределенности вокруг событий на Украине и их последствий для поставок газа в Европу. Также они не исключают вероятности новой волны пандемии коронавируса в ЕС.

"Мы столкнулись с трудностями на многих фронтах, от роста цен на топливо и еду до крайне неопределенного глобального прогноза, - сказал исполнительный вице-председатель ЕК Валдис Домбровскис. - Экономический рост существенно замедлится во втором полугодии, однако усилится в 2023 году. В условиях высокой инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики, важно найти баланс между более экономной бюджетной политикой и защитой наиболее уязвимых групп. Также мы должны снизить нашу зависимость от российского ископаемого топлива".

По новому прогнозу ЕК, глобальный ВВП в текущем году вырастет на 3%, а не на 3,3%, как ожидалось ранее. Прогноз на 2023 год понижен до 3,3% с 3,7%.

Прогноз роста ВВП Германии на текущий и следующий годы был ухудшен до 1,4% и 1,3% соответственно с 1,6% и 2,4%. Прогноз для экономики Франции на 2022 год понижен до 2,4% с 3,1%, на 2023 год - до 1,4% с 1,8%.

ВВП Италии, как ожидается, поднимется на 2,9% и 0,9% в 2022 и 2023 годах (предыдущий прогноз - 2,4% и 1,9%). Прогноз роста ВВП Испании в 2022 году оставлен на уровне 4%, а прогноз на 2023 год был понижен до 2,1% с- 3,4%.