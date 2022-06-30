"Газпром" в сентябре-ноябре доплатит 1,25 трлн рублей НДПИ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" в сентябре-ноябре доплатит НДПИ на общую сумму почти 1,25 трлн рублей – то есть примерно столько же, сколько планировал распределить между акционерами в виде дивидендов.

"Согласно подготовленным поправкам в Налоговый кодекс для организаций - собственников объектов Единой системы газоснабжения при добыче газа горючего природного по совокупности всех участков недр, в каждом налоговом периоде, начало которого приходится на период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года включительно, сумма выплат увеличивается на 416 млрд рублей", - разъяснил в четверг вечером Минфин.

Налоговым периодом по НДПИ является месяц, то есть "Газпром" выплатит 416 млрд рублей дополнительного НДПИ трижды.

Ранее в четверг Госдума приняла во втором, основном, чтении предложенную правительством РФ поправку в Налоговый кодекс, которая вводит "нашлепку" к НДПИ для "Газпрома".

Формулировки законопроекта оставляют пространство для толкований ("сумма налога, исчисленная налогоплательщиками, являющимися в течение всего налогового периода организациями-собственниками объектов Единой системы газоснабжения, за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года включительно, при добыче газа горючего природного по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям в соответствии с законодательством РФ о недрах, увеличивается на величину 416 000, выраженную в миллионах рублей"), до сих пор чиновники не разъясняли, сколько предстоит доплатить "Газпрому" – 416 млрд или 1,248 трлн руб.

В четверг стало известно, что "Газпром" отказался от уплаты дивидендов за 2021 г. Данное решение противоречит рекомендации совета директоров выплатить 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО – 52,53 рубля на акцию (или 1,244 трлн рублей).