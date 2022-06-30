Законопроект об изъятии у "Газпрома" через НДПИ 416 млрд руб. прошел основное чтение в Думе

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором, основном чтении предложенную правительством РФ поправку в Налоговый кодекс, которая вводит "нашлепку" к НДПИ для "Газпрома" в размере 416 млрд рублей. Эти средства компания должна будет выплатить за налоговый период с 1 сентября по 30 ноября.

Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта (N136059-8).

"Идет изменение уплаты НДПИ, который по существу позволяет сегодня из той выручки, которую получает "Газпром" в связи с серьезным увеличением цены на газ, взять в бюджет 416 млрд рублей, они сейчас очень нужны реально", - сказал, представляя законопроект, глава комитета по бюджету Госдумы Андрей Макаров.

"Сумма налога, исчисленная налогоплательщиками, являющимися в течение всего налогового периода организациями-собственниками объектов Единой системы газоснабжения, за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года включительно, при добыче газа горючего природного по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям в соответствии с законодательством РФ о недрах, увеличивается на величину 416 000, выраженную в миллионах рублей", - говорится в законопроекте, принятом во втором чтении.

Поправка была одобрена на комитете по бюджету Госдумы 24 июня, при этом в ходе самого заседания комитета бюджетный эффект от планируемой к введению нормы не обсуждался. "К тому, что в прессе есть, добавить уже нечего. Во всех газетах это было", - сказал по итогам заседания журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов, отвечая на просьбу конкретизировать сумму вычета.

Ранее, исходя из формулировок законопроекта, ряд экспертов на рынке предположили, что "нашлёпка на НДПИ" может не суммироваться за три месяца, а составить 416 млрд руб. ежемесячно, то есть 1 трлн 248 млрд руб., так как налоговым периодом по НДПИ является месяц.

В четверг стало известно, что "Газпром" отказался от уплаты дивидендов за 2021 г. Данное решение противоречит рекомендации совета директоров выплатить 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО - 52,53 рубля на акцию или 1,244 трлн рублей. В рамках рекомендаций совета директоров по акциям, принадлежащим государству (38,373%) "Газпром" должен был бы выплатить 477,2 млрд рублей.

Торги акциями компании на "Московской бирже" были переведены в режим дискретного аукциона, в ходе торгов падение торгов достигало 30,2% (до 207,69 рубля за штуку).