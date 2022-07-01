Погрузка на сети РЖД в июне снизилась на 6,5%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В июне 2022 года погрузка на сети ОАО "РЖД" сократилась на 6,5% в годовом измерении и составила 100 млн тонн, сообщила компания.

Грузооборот за июнь снизился по сравнению с июне 2021 года на 2,8% и составил 209 млрд тарифных тонно-километров, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 2,5% и составил 262,5 млрд т.км.

Погрузка за январь-июнь 2022 года по оперативным данным, составила 614,9 млн тонн, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За этот период железными дорогами было погружено: каменного угля - 176,2 млн тонн (-5% к январю-июню 2021 г.); кокса - 5,2 млн тонн (-9,1%); нефти и нефтепродуктов - 107 млн тонн (+0,4%); руды железной и марганцевой - 58,3 млн тонн (-1,9%); черных металлов - 34,8 млн тонн (+1,2%); лома черных металлов - 6,5 млн тонн (-18,2%); химических и минеральных удобрений - 30,6 млн тонн (-6,1%); цемента - 11,8 млн тонн (-3%); лесных грузов - 17,8 млн тонн (-17,8%); зерна - 10,5 млн тонн (-14,1%); строительных грузов - 62,5 млн тонн (+1,3%); руды цветной и серного сырья - 9,2 млн тонн (-6,7%); химикатов и соды - 12 млн тонн (-1,3%); промышленного сырья и формовочных материалов - 16,4 млн тонн (-3,3%); остальных, в том числе грузов в контейнерах - 56,1 млн тонн (+4,3%).

Грузооборот в первом полугодии 2022 г. вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2% и составил 1319,1 млрд тарифных т.км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 0,6% и составил 1653,8 млрд т.км.