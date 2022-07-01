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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Кабмин выделит из резервного фонда еще 28 млрд руб. на строительство трассы М12

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Дополнительные 28 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ будут выделены для ускорения строительства скоростной платной автомагистрали М12 от Москвы до Казани, сообщила пресс-служба кабмина со ссылкой на соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

"Дополнительное финансирование позволит досрочно ввести в эксплуатацию несколько участков трассы в различных регионах страны, например, во Владимирской области, где будет построено 26 км дороги. Кроме того, будет создан задел, позволяющий ускорить реализацию проекта в 2023 году", - отмечается в пресс-релизе кабмина.

Источником финансирования станет резервный фонд правительства.

Планируется, что участок автотрассы в Московской и Владимирской областях протяжённостью 49 км заработает в тестовом режиме в конце текущего года, отмечает пресс-служба правительства.

Планируется, что по дороге можно будет проехать от Москвы до Казани на автомобиле за 6,5 часа, от Москвы до Екатеринбурга - за 17,5 часа вместо нынешних 35 часов.

Михаил Мишустин правительство М12
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