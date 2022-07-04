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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Стоимость строительства нижегородского участка М12 выросла в 1,7 раза до 96 млрд руб.

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Стоимость подряда ООО "СиАрСиСи рус" (структура китайской CRCC) на строительство 5 этапа трассы М-12 Москва-Казань после пересчета затрат выросла на 65% по сравнению с первоначальной.

Как следует из материалов на сайте госзакупок, цена контракта на строительство этого этапа трассы изменена и утверждена в размере 96,2 млрд рублей. Первоначально, в сентябре 2020 года, контракт с подрядчиком был заключен по цене 58,3 млрд рублей.

Участок трассы длиной 107 км строится на территории Нижегородской области, завершить работы планируется к 2025 году.

Как сообщалось со ссылкой на председателя правления выступающей заказчиком строительства госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко, стоимость работ по прокладке платной автотрассы М-12 Москва-Казань выросла примерно на 30% по сравнению с первоначальной оценкой в 630 млрд рублей.

В связи с увеличением фактической стоимости работ по строительству М-12 цены контрактов с подрядчиками актуализируются. Так, к началу июня были скорректированы цены семи из девяти контрактов, рост цен составил от 17,3%, до 71,4%, а суммарная их стоимость выросла с изначальных 530,7 млрд рублей до 673,6 млрд рублей, то есть – на 26,9%, или 143 млрд рублей.

Информация об изменении цены контракта на 8 этап – с ООО "Трансстроймеханизация" (входит в АО "Дороги и мосты", которое является частью холдинга "Нацпроектстрой") пока не опубликована.

Еще один этап трассы "Автодор" решил строить собственными силами, задействовав более мелких подрядчиков. Подряды получили татарстанские ООО "Волгадорстрой" и ООО "Русремстрой", получившие право на контракты в 24,8 млрд руб. и 10,9 млрд руб. соответственно.

Проект строительства скоростной платной автотрассы М-12 от Москвы до Казани предполагает создание в 2024 году магистрали протяженностью около 810 км. Дорога пройдет по территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана. Планируется, что путь от Москвы до Казани по ней на автомобиле будет занимать 6,5 часа.

Нижегородская область М12
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