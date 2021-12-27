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Строительство автотрассы Москва-Казань подорожало на 200 млрд рублей

Строительство автотрассы Москва-Казань подорожало на 200 млрд рублей
Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Стоимость строительства скоростной платной автомагистрали М12 Москва - Казань увеличилась примерно на 200 млрд рублей, в том числе из-за удорожания стройматериалов и рабочей силы, сообщил "Ведомостям" вице-премьер Марат Хуснуллин.

Дорогу длиной 810 км раньше планировали построить до 2024 года за 623 млрд рублей. Дорога разделена на девять этапов, подрядчики проекта - ООО "Трансстроймеханизация" (через в АО "Дороги и мосты" входит в холдинг "Нацпроектстрой" ВЭБа и Аркадия Ротенберга), АО "ДСК "Автобан" Алексея Андреева, строившее "Тавриду" АО "ВАД", китайская CRCC, АО "Стройтрансгаз" Геннадия Тимченко, ООО "РСК". Один из участков М12 своими силами построит курирующая проект госкомпания "Автодор".

Все этапы ранее зашли в экспертизу для переоценки стоимости.

"Я думаю, что цена будет порядка плюс 200 млрд рублей, - сказал Хуснуллин. - Там же несколько фактов имеют значение. Во-первых, трасса удлинилась. Трасса идет до Казани, но, чтобы ее соединить с М7 и пойти дальше на Екатеринбург, необходимо построить еще порядка 15 км дополнительных дорог. Плюс при прохождении экспертизы карсты появились, которых не было во время первоначальных изысканий. Карстовые породы всегда дают удорожание строительства".

В названную сумму удорожания вице-премьер также включил подорожание стройматериалов и рабочей силы.

"30 млрд рублей - это только прирост стоимости металла. Рост заработной платы принес еще 46 млрд рублей, по предварительной оценке", - уточнил Хуснуллин.

В середине ноября Хуснуллин называл вдвое меньший прогнозный показатель удорожания М12 в части роста стоимости металла. "Конечно, рост цен на металл для нас - картина грустная, прямо скажем. Например, удорожание только по трассе М12 (может составить - ИФ) порядка 12-14 млрд рублей. То есть если металл растет, то на такую же стоимость растет строительство М12", - говорил чиновник.

К 2024 году трассу М12 хотят продлить до Екатеринбурга. Стоимость основного этапа нового строительства при продлении дороги от Казани до Екатеринбурга - примерно 270-километрового участка от Дюртюлей до Ачита - ранее оценивалась "Автодором" в 260 млрд рублей, треть может быть профинансирована из ФНБ.

Марат Хуснуллин Москва Казань Екатеринбург

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