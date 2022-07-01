Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Южнокорейская Yura Corp. продлила простой на своем заводе автокомпонентов в Ленобласти

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - ООО "Йура Корпорейшн Рус" (российский филиал южнокорейской Yura Corp.) продлило приостановку работы своего завода по производству автомобильных комплектующих в Ивангороде (Ленинградская область) до 31 июля 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Работу своего завода в Ленобласти компания приостановила в конце марта из-за нехватки комплектующих, а также приостановки основного потребителя продукции - завода Hyundai в Петербурге. Первоначально планировалось, что простой завершится 30 апреля, затем он неоднократно продлевался.

В марте из-за сбоя логистических цепочек приостановил работу также завод "Йура Корпорейшн Рус" в Псковской области. При этом руководство компании заявило, что оно заинтересовано в работе в регионе и планирует расширение производства.

"Йура Корпорейшн Рус" владеет двумя заводами в СЗФО: в Ивангороде и Пскове. Предприятия выпускают электропроводку для автомобилей Hyundai и Kia.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Йура Корпорейшн Рус" создано в 2008 году и является 100%-й "дочкой" южнокорейской Yura Corporation.

Yura Corp. Южная Корея Ленобласть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Самые богатые миллиардеры мира обеднели на $1,4 трлн за первое полугодие

Bloomberg сообщил о планах ЕС ввести санкции против импорта российского золота

Bloomberg сообщил о планах ЕС ввести санкции против импорта российского золота

Ископаемое топливо снова стало главным источником электроэнергии в ЕС в 2021 году

Суд на Украине арестовал корпоративные права структур Дерипаски в НГЗ

Суд на Украине арестовал корпоративные права структур Дерипаски в НГЗ

Nord Stream AG остановит обе нитки "Северного потока" с 11 по 21 июля для ремонта

Туроператор TUI выплатил Германии долг в 671 млн евро

Инфляция в еврозоне в июне обновила исторический максимум

"Газпром" за 6 мес. сохранил поставки в РФ на прежнем уровне, снизив добычу на 9%

"Газпром" за 6 мес. сохранил поставки в РФ на прежнем уровне, снизив добычу на 9%

Кабмин выделит из резервного фонда еще 28 млрд руб. на строительство трассы М12

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });