Южнокорейская Yura Corp. продлила простой на своем заводе автокомпонентов в Ленобласти

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - ООО "Йура Корпорейшн Рус" (российский филиал южнокорейской Yura Corp.) продлило приостановку работы своего завода по производству автомобильных комплектующих в Ивангороде (Ленинградская область) до 31 июля 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Работу своего завода в Ленобласти компания приостановила в конце марта из-за нехватки комплектующих, а также приостановки основного потребителя продукции - завода Hyundai в Петербурге. Первоначально планировалось, что простой завершится 30 апреля, затем он неоднократно продлевался.

В марте из-за сбоя логистических цепочек приостановил работу также завод "Йура Корпорейшн Рус" в Псковской области. При этом руководство компании заявило, что оно заинтересовано в работе в регионе и планирует расширение производства.

"Йура Корпорейшн Рус" владеет двумя заводами в СЗФО: в Ивангороде и Пскове. Предприятия выпускают электропроводку для автомобилей Hyundai и Kia.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Йура Корпорейшн Рус" создано в 2008 году и является 100%-й "дочкой" южнокорейской Yura Corporation.