Автостраховщики стали помогать автодилерам искать запчасти для ремонта

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Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Ведущие автостраховщики начали активно использовать свои связи, влияние, экспертизу в области авторемонта и финансовые возможности, чтобы помочь автодилерам находить и закупать дефицитные запчасти для ремонта машин по полисам автокаско.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в трех компаниях - "Ингосстрахе", "РЕСО-Гарантии" и "АльфаСтраховании".

Дальше других продвинулся "Ингосстрах", разработав специальную "программу поставок и дистрибуции запасных частей альтернативными каналами". Об этом компания сообщила 11 июля.

"Пока доставка запчастей будет осуществляться для потребностей московских клиентов "Ингосстраха" по программам каско. В ближайшем будущем сервис станет доступен жителям Санкт-Петербурга. В планах - организовать поставки запчастей в регионы, где также ощущается нехватка деталей для ремонта. Пилотными регионами станут Поволжье и Юг России, где у партнерских логистических компаний есть складские терминалы", - рассказали в компании.

"Первые поставки рассчитаны на автомобили премиального сегмента, владельцы которых испытывают сейчас наибольшие трудности, - уточнил через пресс-службу начальник управления по взаимодействию с техцентрами "Ингосстраха" Арсен Кумалагов. - Поставки запчастей на первом этапе будут проходить небольшими тестовыми партиями, это самые востребованные детали на самые повреждаемые модели автомобилей".

Создание программы поддержки авторемонта было вызвано кризисом с поставками запасных частей для автомобилей после ухода европейских автопроизводителей. Ситуация была признана форс-мажорной, побудила "Ингосстрах" искать новые пути помощи клиентам. "Компанией были разработаны новые логистические цепочки поставок с альтернативных рынков. В этом ей оказали содействие партнерские логистические и дистрибуторские компании, которые занимаются доставкой и хранением грузов, имеющие собственный транспорт и складские помещения", - поясняет "Ингосстрах" в пресс-релизе. Для создания программы был отобран пул надежных поставщиков, предпочтение отдавалось тем, у кого "налажены тесные связи с производственными предприятиями, кто давно работает в этой сфере и готов поставлять запасные детали необходимого качества в нужные сроки, необходимыми партиями".

"Для наших клиентов становится важной не только стоимость страхования, но и сама способность страховщика организовать качественный ремонт, - прокомментировал решение компании о разработке программы поддержки авторемонта заместитель генерального директора по розничному бизнесу "Ингосстраха" Алексей Власов. - Рассчитываем, что, несмотря на дефицит на рынке оригинальных запчастей, цена на запчасти в альтернативных каналах поставки будет снижаться, что отразится и на стоимости ремонта, и в целом на тарифах на каско".

В свою очередь заместитель генерального директора компании "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов сообщил "Интерфаксу", что его компания также "анализирует различные варианты новой логистики, способы поддержки поставок дефицитных запчастей, однако это непросто, требует глубокого погружения в тему и специальных знаний". Вместе с тем Иванов не относит "к непрофильной деятельности" активность автостраховщика в организации непосредственного ремонта автотранспорта, "поскольку это делается в рамках убытков, за урегулирование которых он отвечает по договору с клиентом".

Генеральный директор компании "АльфаСтрахование" Владимир Скворцов сообщил агентству, что для его компании вопрос о наличии запчастей для ремонта по полисам автокаско стоит тоже остро, компания "ищет возможности поддержать сервисных партнеров". Однако при этом речь не идет о самостоятельной закупке страховщиком "узлов и деталей для автомобилей или об аренде складских помещений, хранении запчастей. Этим все-таки должны заниматься профессионалы", - считает Скворцов.