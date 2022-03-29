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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:26

Южнокорейская Yura Corp. приостановила производство автокомпонентов в Ленобласти

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - ООО "Йура Корпорейшн Рус" (российский филиал южнокорейской Yura Corp.) приостановило работу своего завода по производству автомобильных комплектующих в Ивангороде на срок до 30 апреля 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

Причиной приостановки стала нехватка комплектующих, а также приостановка основного потребителя продукции – завода Hyundai в Петербурге.

"В период простоя 796 работников предприятия в Ивангороде получают 2/3 оклада", - говорится в сообщении.

В марте из-за сбоя логистических цепочек приостановил работу также завод "Йура Корпорейшн Рус" в Псковской области. При этом руководство компании заявило, что оно заинтересовано в работе в регионе и планирует расширение производства.

"Йура Корпорейшн Рус" владеет двумя заводами в Северо-Западном федеральном округе: в Ивангороде и Пскове. Предприятия выпускают электропроводку для автомобилей Hyundai и Kia.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Йура Корпорейшн Рус" создано в 2008 году и является 100%-й "дочкой" южнокорейской Yura Corporation.

Yura Corp Ивангород Ленинградская область
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