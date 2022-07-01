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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

General Motors дала слабый прогноз на II квартал из-за нехватки микрочипов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors Co. (GM) разочаровал инвесторов своим прогнозом прибыли на второй квартал текущего года на фоне нехватки полупроводниковых компонентов.

По прогнозу GM, прибыль компании в апреле-июне составила $1,6-1,9 млрд, тогда как опрошенные FactSet аналитики ожидали этот показатель на уровне $2,46 млрд.

Компания отмечает, что около 95 тысяч автомобилей ждут определенных микрочипов и не могут быть проданы до их поступления.

Вместе с тем GM подтвердила прогноз на текущий год в целом, предусматривающий чистую прибыль в диапазоне от $9,6 млрд до $11,2 млрд, а также скорректированную прибыль в размере от $5,76 до $6,76 на акцию.

С начала 2022 года капитализация GM упала на 44%, до $46,3 млрд.

General Motors США
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