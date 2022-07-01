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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Минсельхоз попросили ввести льготный НДС в 10% на продукты на растительной основе

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Созданная недавно комиссия Торгово-промышленной палаты по инновационной растительной продукции подготовила обращение в Минсельхоз с обоснованием необходимости распространения на продукцию на растительной основе льготной ставки НДС на уровне 10%.

Об этом сообщила пресс-служба Союза производителей продукции на растительной основе.

Кроме того, совет по развитию потребительского рынка ТПП попросит Минэкономразвития выделить для этой продукции отдельные коды ОКПД2 и ТН ВЭД.

Производители просят чиновников о помощи, поскольку их продукция, по их оценке, по сути, находится в тени.

"В силу отсутствия нормативного регулирования возникает множество спорных ситуаций относительно определения продукции, ее наименования. Это очень чувствительно для бизнеса, препятствует развитию индустрии", - отмечается в пресс-релизе.

"Производители продукции на растительной основе сегодня находятся в неравных условиях по сравнению с производителями традиционных продуктов питания, если говорить о нормативном регулировании. В первую очередь, это касается возможности получения государственной поддержки - сегодня это невозможно, так как отрасль не идентифицируется регулятором, - заявила через пресс-службу президент союза Валерия Родина. - Сегодня для индустрии крайне важно ускорить разработку ГОСТов, терминов и определений продукции на растительной основе".

По ее мнению, создание комиссии по инновационным растительным продуктам ТПП "позволит транслировать позицию бизнеса на качественно новом уровне".

Как считает зампредседателя совета по развитию потребительского рынка ТПП Андрей Волков, слова которого также приведены в пресс-релизе, новая комиссия будет способствовать эффективному взаимодействию бизнеса с профильными ведомствами и контрольно-надзорными органами.

Оборот российского рынка продукции на растительной основе в 2021 году составил 10,5 млрд рублей.

Отраслевой союз ее производителей был создан в 2021 году.

ТПП Минсельхоз Валерия Родина Андрей Волков
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