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Исследователи спрогнозировали рост рынка альтернативных белков к 2035 г. до $290 млрд

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Мировой рынок альтернативных мяса, яиц, молочных и морепродуктов к 2035 году может достичь не менее $290 млрд. Такой прогноз сделан в исследовании, проведенном Boston Consulting Group (BCG) и Blue Horizon Corporation.

Как сообщается в пресс-релизе BCG, при базовом сценарии, содержащемся в отчете "Пища для размышлений: трансформация белков", рынок альтернативных белков вырастет с нынешних 13 млн тонн до 97 млн тонн к 2035 году и составит 11% от общего рынка белка. "При условии более быстрых технологических изменений доля этого рынка может быть вдвое выше. При таких темпах Европа и Северная Америка достигнут "пика мяса" уже через 5 лет и потребление животного белка там фактически начнет снижаться", - следует из сообщения.

Как считает управляющий директор и партнер BCG Бенджамин Морак, процитированный в сообщении, "альтернативные белки вскоре могут сравниться с животным белком по вкусу, текстуре и цене". "Мы ожидаем, что паритет подстегнет новую волну роста, это принесет значительные экологические выгоды и будет способствовать еще более быстрому росту", - отметил он.

Использование альтернативных белков окажет ощутимое положительное влияние на окружающую среду. Так, переход на потребление мяса и яиц на растительной основе позволит к 2035 году сэкономить такое количество эквивалента углекислого газа, которое равно переходу Японии к углеродно-нейтральному курсу на целый год. Это также сэкономит 39 млрд кубометров воды, такого объема достаточно для снабжения Лондона на 40 лет, говорится в пресс-релизе.

Как считают авторы исследования, при переходе на эти продукты важен их вкус и ценовой паритет с традиционными продуктами. "Мы ожидаем, что процесс достижения паритета для альтернативных белков будет происходить в три этапа, причем даты в определенной степени варьируются в зависимости от источника альтернативных белков и продуктов, которые они стремятся заменить", - сообщают они. Так, по их прогнозу, гамбургеры, молочные продукты и заменители яиц из сои, гороха и других белков достигнут паритета цены и вкуса в 2023 году и раньше, альтернативные белки, полученные из таких микроорганизмов, как грибы, дрожжи и одноклеточные водоросли, - к 2025 году. "В целом к 2035 году 95% самых популярных блюд в мире можно будет приготовить с использованием альтернативных продуктов", - прогнозируется в документе.

Касаясь того, как эти тренды могут затронуть Россию, управляющий директор и партнер BCG в Москве Максим Бахтин отметил: "Быстрее всего растительные альтернативы появятся в сфере молокосодержащей продукции - в России в целом дефицит молока примерно 3,6 млн тонн. Новые технологии могут позволить, как минимум частично, закрыть эту дельту".

"Переход на растительное мясо будет второстепенным по мере выравнивания продукции по цене, вкусу и текстуре. С точки зрения развития индустрии основные риски лежат в области регулирования. Субсидии в сфере животноводства могут замедлить переход инвесторов в сферу растениеводства, а повышенный спрос на сырье на глобальном рынке может влиять на цены в России, - сказал он. - При этом в случае, если регулирование адаптируется достаточно оперативно, новый тренд может позволить укрепить позиции России как крупнейшего поставщика аграрной продукции".

"Арена альтернативных белков открыта, и развитие технологий здесь происходит очень быстро. У инвесторов есть реальная возможность войти на ранней стадии и стать неотъемлемой частью будущего продовольствия", - сказал управляющий партнер и генеральный директор BHC Бьорн Витте, процитированный в пресс-релизе.

Европа Северная Америка Максим Бахтин Бенджамин Морак

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