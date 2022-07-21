Производители растительных продуктов просят включить их в стратегию развития АПК

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Союз производителей продукции на растительной основе (СППРО) попросил правительство поддержать инициативу бизнеса и включить отрасль в "Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года".

Как сообщили "Интерфаксу" в союзе, предлагается выделить в стратегии отдельное направление - "продукты на растительной основе", чтобы стимулировать развитие отрасли на основе долгосрочного планирования.

Спрос на инновационные продукты питания с высокой пищевой ценностью увеличивается каждый год на 20%, количество производителей растет, оборот рынка превышает 10 млрд рублей с перспективой дальнейшего роста, рассказала через пресс-службу исполнительный директор СППРО Валерия Родина. Поэтому, по ее словам, "производители имеют право на выделение их отрасли в самостоятельный сегмент" и просят отразить это в стратегии развития АПК.

Инициатива отраслевого объединения основана, прежде всего, на принципах устойчивого развития и энергоэффективности, через призму которых предлагается подойти к ряду формулировок стратегии.

"Энергопереход и декарбонизация становятся новыми ориентирами развития бизнеса. Появляются новые инструменты финансовой поддержки, направленные на стимулирование развития "зеленых" проектов, к которым можно отнести индустрию растительных продуктов питания, обладающую минимальным углеродным следом, - отметила Родина. - Индустрия растительных продуктов коррелируется с курсом на достижение углеродной нейтральности и может стать локомотивом пищевой промышленности в достижении целей устойчивого развития".

СППРО недавно спрогнозировал, что в ближайшие пять лет продукты питания на растительной основе могут стать в стране товарами массового потребления. Рынок будет расти не только за счет увеличения числа веганов или вегетарианцев, но тех потребителей, которые готовы снижать потребление продукции животноводства и расширять свой ассортимент за счет "зеленой корзины" - продуктов на растительной основе.

По информации союза, в 2021 году оборот российского рынка растительного молока составил более 5,5 млрд рублей, растительного мяса - 4 млрд рублей. В настоящее время на российском рынке работает порядка 40 предприятий, специализирующихся на производстве растительных молока, мяса, сыра и рыбы.

Союз производителей продукции на растительной основе был создан в России в 2021 году.