Собрание акционеров "Магнита" не состоялось из-за отсутствия кворума

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров ПАО "Магнит" не состоялось из-за отсутствия кворума, говорится в сообщении компании.

Среди вопросов, которые должны были рассмотреть акционеры - распределение прибыли за 2021 год (совет директоров рекомендовал прибыль не распределять, дивиденды за прошлый год не выплачивать) и избрание совета директоров. В списке кандидатов было 20 человек.

Значительное количество из них отозвали свое согласие на избрание, поэтому выборы совета директоров не состоялись, сообщил "Интерфаксу" источник в "Магните".

"Выборы совета директоров компании не состоялись в связи с тем, что значительное количество кандидатов отозвали свое согласие на избрание. Новый состав совета будет сформирован позднее", - пояснил он.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. Основным акционером "Магнита" является Marathon Group Винокурова - ей принадлежит 29,2% после выкупа пакета ВТБ.

Как сообщалось, в сформированном ранее списке кандидатов в совет директоров "Магнита" было 20 человек, в том числе девять из Marathon Group. Двое из них - президент Marathon Александр Винокуров и председатель правления Сергей Захаров входили в прежних состав совета.

Кроме того, в совет из его прежнего состава были номинированы основатель инвестбанка United Financial Group Чарльз Райан, Алексей Махнев (в предыдущих составах совета представлял ВТБ, который до Marathon был крупнейшим акционером ритейлера), CEO "Магнита" Ян Дюннинг, а также независимые директора: Вальтер Кох (старший советник Twinsuccess - Restructuring & Change management), Джеймс Симмонс (член совета директоров Mazovia Capital sp z o.o), Всеволод Розанов (советник президента ПАО "МТС"), Пьерр Лорен Ветли (управляющий консультационным комитетом АО "Прогресс") и директор по глобальной стратегии и инновациям Sanofi Gestion France Наира Адамян.

Всего в совете директоров "Магнита" 11 человек.