"Магнит" в I полугодии увеличил чистую прибыль на 39,6%

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2022 года ритейлер "Магнит" увеличил чистую прибыль (по стандарту МСБУ 17) на 39,6%, до 32,04 млрд рублей, сообщила компания.

EBITDA повысилась на 38,3%, до 80,1 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 7%, как и годом ранее.

Валовая прибыль компании увеличилась на 38,4%, до 263,6 млрд рублей, валовая маржа составила 23,2% (также на уровне показателя за первое полугодие прошлого года).

Давление на маржу оказал рост потерь, эффект от которого был компенсирован сокращением транспортных расходов. Рентабельность EBITDA поддержал "жесткий контроль затрат", который был нивелирован динамикой прочих доходов и расходов, отметил "Магнит".

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы как процент от продаж сократились на 0,4 процентного пункта, до 17%, на фоне снижения расходов на персонал (на 0,4 п.п., до 8,6%) и положительного эффекта операционного рычага.

Чистые финансовые расходы в первом полугодии выросли на 22,7%, до 6,6 млрд рублей, в связи с увеличением стоимости долга и общей суммы заимствований.

Общий долг вырос на 10,3% год к году, до 292,9 млрд рублей, за счет банковских кредитов для ускорения программы развития и приобретения розничной сети "Дикси" в прошлом году. Чистый долг увеличился на 35,2%, до 184 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,2х, как и на конец июня 2021 года, - то есть показатель вернулся к уровню, предшествовавшему приобретению "Дикси", отметил ритейлер (по итогам 2021 года этот показатель составлял 1,5х, на конец марта 2022 года - 1,6х).

"Магнит" также сообщил, что в первом полугодии получил убыток по курсовым разницам в размере 2,1 млрд рублей в связи с прямыми импортными операциями.

Капитальные затраты ритейлера в первом полугодии сократились на 8,3% год к году, до 23,4 млрд рублей, что было обусловлено некоторым замедлением программ развития и редизайна (851 магазин открыт (gross) и 184 магазина прошли редизайн в первом полугодии 2022 году по сравнению с 926 и 243 соответственно в первом полугодии 2021 года).

Выручка "Магнита" в январе-июне выросла на 38,2%, до 1,14 трлн рублей. Выручка, скорректированная на эффект от приобретения "Дикси", повысилась на 19,1%.

Розничная выручка увеличилась на 39%, до 1,11 трлн рублей (без учета "Дикси" - на 19,8%).

Сопоставимые (LfL) продажи увеличились на 12,6% на фоне роста среднего чека на 13,1% и снижения трафика на 0,5%.

"Магнит" отметил, что рост LfL-продаж в июле-августе продолжил ускоряться по сравнению с предыдущими месяцами и превысил средние показатели за II квартал. В структуре продаж трафик продолжил стабилизироваться, вернувшись в положительную зону, рост среднего чека остался сильным, несмотря на дефляцию месяц к месяцу.

"Магнит" - второй по выручке и крупнейший по числу магазинов ритейлер в России. На конец июня под управлением компании было 26 731 торговая точка.