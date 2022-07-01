НРД и Мосбиржа обратятся в ЕС за разрешением на использование заблокированных активов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу "Мосбиржи") совместно с "Московской биржей" инициируют обжалование включения НРД в санкционный список и обращение в компетентные органы Евросоюза для получения разрешения на использование депонентами своих заблокированных активов, сообщается в пресс-релизе на сайте НРД.

С этой целью создана рабочая группа из экспертов "Московской биржи" и НРД для поиска оптимальных решений по освобождению активов депонентов, не находящихся под ограничениями, с привлечением иностранных и российских консультантов, имеющих положительный опыт в решении подобных ситуаций.

В сообщении депозитария сообщается, что НРД с 24 февраля 2022 года находится в постоянном взаимодействии с иностранными депозитариями Euroclear и Clearstream по вопросам, связанным с ограничениями операций по счетам НРД, открытым в указанных иностранных депозитариях.

Операции по счетам НРД в Euroclear и Clearstream перестали осуществляться в стандартном режиме с 28 февраля без направления в НРД официального уведомления о введении каких-либо ограничений. От Clearstream официальное сообщение о блокировке активов поступило 24 марта.

В марте Euroclear и Clearstream приступили к процедуре "углубленной" проверки (due diligence) в отношении НРД, о чем НРД был уведомлен 18 и 24 марта соответственно.

В рамках процедуры НРД предоставил все необходимые документы и информацию, в том числе в отношении самого НРД, так и "Московской биржи" как основного акционера НРД. Предполагалось, что иностранные депозитарии передадут результаты due diligence компетентным регулирующим органам соответствующих юрисдикций (Бельгии и Люксембурга) для урегулирования ситуации и принятия дальнейшего решения о возможности возобновления операций по счетам НРД.

НРД соблюдая в своих коммуникациях с иностранными депозитариями принципы открытости, добросовестности и ответственности приложил максимум усилий к сотрудничеству и предпринял все необходимые и доступные действия для обеспечения клиентам НРД возможности полноценного распоряжения своими активами в сложившихся обстоятельствах и возобновления штатного операционного процесса по обслуживанию счетов НРД в Euroclear и Clearstream, отмечается в пресс-релизе.

Он максимально активно взаимодействовал с клиентами и постоянно информировал депонентов, активы которых оказались под ограничениями на счетах НРД в Euroclear и Clearstream, о текущей ситуации и о своем взаимодействии с иностранными депозитариями. На сайте НРД был организован раздел с актуальной информацией для клиентов. Клиентская служба НРД ежедневно обрабатывала от 300 до 500 устных обращений клиентов и около 400 обращений по электронной почте.

После включения НРД включен в санкционный список Евросоюза 3 июня Euroclear и Clearstream приостановили процедуру due diligence и на счета НРД была наложена блокировка. Дополнительно Совет Швейцарии 10 июня присоединился к ограничениям Евросоюза, что повлекло наложение блокировки на активы в швейцарских франках.