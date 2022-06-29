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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

"Мосбиржа" готовит коллективный иск из-за санкций против НРД

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" готовит коллективный иск в связи с ограничениями на работу европейской расчетно-клиринговой инфраструктуры с Национальным расчетным депозитарием (НРД, входит в группу "Мосбиржи").

"Московская биржа" будет сейчас организовывать коллективный иск. В пятницу мы анонсируем, что мы собираемся в этом плане делать. И я здесь вижу перспективы", - сказал на Петербургском международном юридическом форуме председатель набсовета "Мосбиржи" Сергей Швецов.

По его словам, "есть шанс освободить активы третьих лиц, которые на депозитарном учете НРД заморожены решением Euroclear", основанном на запрете работать с НРД.

НРД в начале июня попал под санкции Евросоюза. Депозитарные мосты между НРД и европейскими депозитариями к тому моменту не работали уже около двух месяцев.

После этого Банк России подготовил поправки о возможности конвертации депозитарных расписок, заблокированных из-за санкций, через российский депозитарий без обращения за проведением операций к зарубежной инфраструктуре.

Мосбиржа Сергей Швецов НРД Евросоюз
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