Минфин разъяснил полномочия НРД при выплатах по суверенным евробондам РФ

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Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий вправе самостоятельно выполнять функции уполномоченной организации и уполномоченной кредитной организации при осуществлении выплат по суверенным еврооблигациям России.

Об этом говорится в разъяснении Минфина к указу президента "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте".

Как сообщило министерство, центральный депозитарий осуществляет выплаты держателям российских еврооблигаций в российских рублях по предоставленным держателем евробондов реквизитам банковского счета в российской валюте, открытого в любой кредитной организации или иностранном банке по его выбору. При этом при отсутствии возможности для НРД осуществить выплату по предоставленным реквизитам, центральный депозитарий сможет привлекать уполномоченную российскую кредитную организацию.

Взаимодействие с уполномоченными

В соответствии с указом президента от 22 июня, правительство должно было определить перечень уполномоченных организаций, которые будут привлекаться для получения от владельцев российских евробондов документов, которые подтверждают права держателя еврооблигаций, а также перечень уполномоченных кредитных организаций - они будут привлекаться для осуществления платежей держателям евробондов РФ.

Правительство определило, что уполномоченными кредитными организациями могут быть российские кредитные организации с уровнем рейтинга на 1 июня 2022 года от одного из следующих агентств: не ниже "ВВВ-(RU)" по шкале АКРА, "ruBBB-" по шкале "Эксперт РА", "BBB-ru" по шкале НКР и "ВВВ-|ru|" по шкале НРА. Функции уполномоченных организаций могут исполнять организации, которые имеют лицензию профучастника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской или депозитарной деятельности.

Как разъясняет Минфин, НРД может привлекать уполномоченные организации без заключения договора, он имеет право принимать подтверждающие документы от них после размещения ими на своем официальном сайте сведений о принятом решении осуществлять деятельность уполномоченной организации и уведомления об этом решении Минфина, а также НРД.

Платежи российским депозитариям, которым в иностранном депозитарии открыт счет для учета прав на еврооблигации РФ, осуществляются в сроки, установленные эмиссионной документацией, на основании предоставленной ими центральному депозитарию по его запросу информации об общем количестве учитываемых бондов.

При этом, как объяснили "Интерфаксу" в Минфине, если российский депозитарий получил выплату от НРД в рамках раскрытия по его запросу, то он не должен предоставлять информацию об имеющихся у него бумагах вышестоящему иностранному депозитарию по той же выплате. Это позволит НРД избежать задвоения платежей, отметили в министерстве.

Новая схема

Минфин в июне сообщил, что переходит на новый порядок выплат по еврооблигациям, установленный указом президента от 22 июня, в связи с "неисполнением иностранными контрагентами своих обязательств по проведению платежей по обслуживанию государственного долга РФ".

По новой схеме все выплаты по суверенным российским еврооблигациям осуществляются в рублях.

Владельцев евробондов Минфин разделил на три группы в зависимости от того, через какую инфраструктуру учитываются права владения.

Первая группа - инвесторы, которые хранят бумаги на счетах депо в НРД или его российских субдепозитариях, таким владельцам выплаты будут поступать в обычном режиме, дополнительных действий от них не потребуется.

Вторую группу формируют владельцы еврооблигаций, бумаги которых хранятся в российском депозитарии, который сам является депонентом вышестоящего иностранного депозитария. Им средства будут доводиться НРД через российские депозитарии, минуя иностранных посредников, после раскрытия этими российскими депозитариями информации о количестве учитываемых бумаг в отношении своих депонентов в установленный срок по запросу НРД.

Третья группа - инвесторы, чьи бумаги хранятся непосредственно в иностранных депозитариях. Предназначенные им средства зачисляются в НРД на специальный рублевый счет (счет типа "И"). Средства на таком счете будут индексироваться по текущему рыночному курсу валюты номинала до момента фактических расчетов с владельцами. Инвесторам из этой группы придется самостоятельно обратиться в НРД или организацию-посредник и представить документарное подтверждение прав собственности на еврооблигации. Одновременно с пакетом документов предоставляется письменный отказ от всех потенциальных претензий к эмитенту в будущем в отношении соответствующего платежа, говорилось в сообщении Минфина, разъясняющем новый порядок выплат.

Платежи по новой схеме Минфин уже перечислил по трем выпускам евробондов - это выпуски "Россия-2027", "Россия-2047" и "Россия-2028". Выплаты были осуществлены 23-24 июня.