Глава РФПИ отметил, что санкции против РФ бьют по экономике и фондовым рынкам США

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Санкции против России бьют по экономике и фондовым рынкам США, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Американские санкции против России наносят сокрушительный удар по экономике США и уже привели к крупнейшему в истории падению ведущих биржевых индексов. Индекс NASDAQ показал самое сильное падение в истории за полгода, индекс Dow Jones зафиксировал самое большое падение с 1962 года, а S&P 500 - с 1970 года", - сказал Дмитриев, слова которого приводит пресс-служба фонда.

Глава РФПИ отметил, что падение рынков уже обесценило стоимость американских акций на $9 трлн, это худшее первое полугодие для финансовых рынков США с 1970-го года, когда распродажа американских акций закончила самый длинный в истории период роста экономики США и ознаменовала начало рецессии.

"Как и полвека назад за тотальным коллапсом на рынках следует начало рецессии. По оценкам подразделения Федерального Резерва в Атланте, в США ожидается падение ВВП второй квартал подряд, - подчеркнул Дмитриев. - Для американской экономики это означает, что рецессия уже началась".