Индекс промактивности в США ISM Manufacturing в июне упал до минимума за 2 года

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне упал до 53 пунктов по сравнению с 56,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Это минимальный уровень за последние два года. Эксперты в среднем ожидали менее значительного снижения - до 54,9 пункта, согласно данным Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее ослаблении.

Подындекс новых заказов в прошлом месяце опустился ниже этого ключевого уровня впервые за два года и составил 49,2 пункта против 55,1 пункта в мае. Это указывает на то, что усиливающаяся инфляция оказывает негативное давление на спрос, полагают аналитики.

Индикатор занятости уменьшился до 47,3 пункта с 49,6 пункта, цен производителей - до 78,5 пункта с 82,2 пункта.

При этом подындекс производства увеличился до 54,9 пункта с 54,2 пункта, запасов - до 56 пункта с 55,9 пункта.