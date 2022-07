Фондовые рынки США упали

Снижение S&P 500 в I полугодии - максимальное с 1970 года

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Американский фондовый рынок завершил последние торги второго квартала существенным падением. При этом снижение индекса S&P 500 по итогам первого полугодия стало максимальным с 1970 года.

Инвесторы анализировали свежие статистические данные о расходах и доходах американцев за май.

Доходы населения США в позапрошлом месяце выросли на 0,5% по сравнению с апрелем, расходы - на 0,2%, показали данные министерства торговли страны. Первый показатель совпал с ожиданиями экспертов, второй оказался чуть ниже прогнозировавшихся 0,4%, по данным Trading Economics.

Индекс потребительских цен (PCE) в мае поднялся на 6,3% в годовом выражении, такими же темпами, как в апреле. В помесячном выражении рост показателя составил 0,6% против 0,2% месяцем ранее.

Индикатор PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, поднялся на 0,3% по сравнению с апрелем. На этом уровне показатель остается уже четыре месяца подряд. В годовом выражении этот индикатор повысился на 4,7%, что стало минимальным приростом за последние 6 месяцев.

Индексы PCE и PCE Core считаются ключевыми показателями инфляции, отслеживаемыми Федеральной резервной системой при определении ключевой ставки.

Менее значительный подъем базовой инфляции "не является четким и убедительным свидетельством того, что ФРС необходимо перейти к менее агрессивному повышению ставок", полагает старший экономист по США в Capital Economics Майкл Пирс. Но это означает, что инфляция в целом "не так уж плоха, как можно было бы подумать", добавил он.

На рынок также оказали давление заявления главы ФРС Джерома Пауэлла и главы Европейского центрального банка Кристин Лагард в ходе форума ЕЦБ в среду, отметил аналитик OANDA Джефри Хейли. "Пауэлл и Лагард указали на то, что они продолжат курс на повышение ставок для обуздания инфляции, даже если рост экономики замедлится. Это повысило риски рецессии", - написал Хейли.

На движение котировок повлияло и то, что институциональные инвесторы ребалансировали свои портфели в последние торги второго квартала и полугодия, добавил Хейли.

Котировки акций аптечной сети Walgreens Boots Alliance упали на 7,3%. Чистая прибыль компании в третьем финансовом квартале сократилась в четыре раза, выручка уменьшилась на 4,2% и оказалась ниже прогноза рынка.

Капитализация производителя алкогольных напитков Constellation Brands Inc. снизилась на 4,3%. Совет директоров компании планирует вынести на голосование акционеров предложение упростить структуру акционерного капитала и отказаться от акций класса В.

Бумаги Acuity Brands подешевели на 1,1%, несмотря на то что компания, занимающаяся решениями для освещения и управления зданиями, в минувшем финквартале увеличила чистую прибыль на 23,3%, а скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания.

Стоимость ИТ-компании Unity Software обвалилась на 6,8%. Компания сократила штат сотрудников на 225 человек за первый квартал, или примерно на 4%, сообщил Dow Jones со ссылкой на документы, поданные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Капитализация авиакомпании Spirit Airlines Inc. повысилась на 6,4%. Компания перенесла на 8 июля собрание акционеров, на котором предстоит сделать выбор между Frontier Group Holdings Inc. и JetBlue Airways Corp., которые ведут борьбу за покупку Spirit.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов упало на 0,82% - до 30775,43 пункта.

Акции 22 из 30 компаний, входящих в расчет индикатора, продемонстрировали отрицательную динамику. Среди лидеров снижения оказались бумаги Walgreens Boots Alliance Inc., Salesforce Inc. (-3,3%) и Caterpillar Inc. (-2,6%).

Standard & Poor's 500 опустился на 0,88% - до 3785,38 пункта. Падение индекса с начала года составило 20,58%, продемонстрировав худшую динамику по итогам первого полугодия с 1970 года.

Nasdaq Composite потерял 1,33% и составил 11028,74 пункта.