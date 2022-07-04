Производитель железной руды IRC сменил гендиректора

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Производитель железной руды IRC назначил своим гендиректором Дениса Чередниченко, бывшего руководителя "Русатом Хэлскеа" (ГК "Росатом")).

CFO компании назначен Данила Котляров, который с конца мая был врио гендиректора IRC.

Совладелец компании и председатель совета директоров Николай Левицкий сохранил статус неисполнительного директора компании, сложив с себя статус уполномоченного представителя IRC.

Совет директоров компании остался прежним - в него, помимо Левицкого, входят независимые Дмитрий Добряк, Наталья Ожегина (экс-замгендиректора по управлению персоналом "Россетей", сейчас работает в МГИМО), Алексей Романенко (председатель совета директоров консалтинговой компании "НЭО Центр"), Виталий Шеремет (бывший партнер KPMG в России и СНГ).

IRC в мае сменила состав совета директоров, объяснив это уходом из совета иностранцев. В конце мая пост гендиректора компании оставил Юрий Макаров.

IRC - единственный производитель железной руды на Дальнем Востоке России. Основной актив компании - Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области - производит концентрат с содержанием железа 65%.