Производитель железной руды IRC ждет в I полугодии убыток $75-85 млн

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Производитель железной руды IRC ожидает, что его убыток, приходящийся на основных акционеров, по итогам I полугодия 2022 года составит $75-85 млн против прибыли $98,3 млн годом ранее, сообщила компания.

Ранее IRC прогнозировала прибыль $30-40 млн, однако, отмечает компания, как и ожидалось, ей придется признать резерв под обесценение активов Кимкано-Сутарского ГОКа. По оценке совета директоров, он может составить $115 млн.

Необходимость сделать резерв под обесценение, поясняет IRC, в основном связана со снижением цен на концентрат с содержанием железа 65% по сравнению с концом 2021 года, изменением ставок, уровнем инфляции и прогнозами курсов, а также корректировками долгосрочных планов Кимкано-Сутарского ГОКа по добыче и производству.

При этом, напоминает IRC, любые списания и их восстановление - это неденежные, разовые статьи, не оказывающие прямого влияния на денежные потоки группы.

IRC - единственный производитель железной руды на Дальнем Востоке России. Основной актив - Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области - производит концентрат с содержанием железа 65%. Крупнейшим акционером IRC с долей 29,9% является основатель "Геотека" Николай Левицкий.