Мишустин поручил выделить 436 млрд руб. из ФНБ на строительство дорог М11 и М12

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит на строительство автодорожного обхода Твери в составе трассы М11 и объектов строящейся магистрали М12 Москва-Казань с продлением до Екатеринбурга более 436 млрд рублей, следует из перечня поручений премьер-министра Михаила Мишустина.

Поручения были даны по итогам его рабочей поездки во Владимирскую область в конце июня.

Минтрансу поручено до 12 июля доработать и направить на повторное согласование нормативные акты, необходимые для доведения 436,1 млрд руб. из ФНБ на реализацию инвестпроектов М12 Москва - Нижний Новгород - Казань, Казань - Екатеринбург, М11 "Нева" (Обход Твери).

Минфин, согласно поручению, должен к 20 июля согласовать указанные нормативные акты и после их издания правительством довести средства на указанные проекты.

Первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов в конце июня сообщал в интервью "Интерфаксу", что по автодорогам прорабатывается вопрос "субсидирования за счет бюджета части процентной ставки по рыночным заимствованиям сверх той, которая была заложена в модель, чтобы у них она не поменялась".

"В ближайшее время по автодорогам объем ФНБ – 436 млрд руб., из них 235 млрд необходимо уже в текущем строительном цикле. Трасса М12 Москва-Казань, Казань-Екатеринбург и обход Твери", - говорил чиновник