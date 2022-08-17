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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

"РусГидро" объявила о начале автоматической конвертации GDR и ADR в акции

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" объявило о начале процедуры автоматической конвертации GDR и ADR в обыкновенные акции, сообщила компания.

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Такое уведомление было направлено в АО "Райффайзенбанк" (депозитарий, в котором открыт счет депо депозитарных программ).

Процедура автоматической конвертации GDR и ADR применяется к любому владельцу расписок в случае, если его права на них учитываются в российской системе учета (на счете в российском депозитарии, в том числе в НКО АО НРД).

Закон также предусматривает возможность принудительной конвертации в случае, если учет прав на расписки осуществляется иностранным организациями.

Депозитарные расписки ПАО "РусГидро" 2 августа были исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Лондонской фондовой бирже (LSE). В начале июля "РусГидро" уведомила банк-депозитарий BNY Mellon о расторжении договора и делистинге с LSE.

Акции "РусГидро" торговались на LSE с 2009 года. LSE прекратила торги расписками компании в начале марта.

По состоянию на конец 2020 года акции ПАО "РусГидро" в форме ADR и GDR торговались за пределами России в количестве 5,84 млрд штук, что составляло 1,33% от уставного капитала компании.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.

Основной акционер компании на конец 2020 года - Росимущество (61,73%). Долей в 12,52% владеет ВТБ, еще около 9% принадлежит "Русалу".

РусГидро Райффайзенбанк НРД LSE
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