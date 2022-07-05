Brent подорожала до $113,65 за баррель на опасениях по поводу предложения

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник на фоне сохраняющихся опасений по поводу предложения, которые затмевают беспокойство о том, что рецессия в мировой экономике ударит по спросу на энергоносители, пишет Trading Economics.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:58 по московскому времени во вторник составляет $113,65 за баррель, что на $0,15 (0,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,87 (1,68%), до $113,50 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110,36 за баррель, что на $1,93 (1,78%) выше итогового значения предыдущей сессии. Основные торги на NYMEX в понедельник не проводились из-за выходного в США (День независимости), к закрытию рынка в пятницу стоимость контрактов выросла на $2,67 (2,5%), до $108,43 за баррель.

Норвежская ассоциация нефтегазовой отрасли (Norwegian Oil and Gas Association) во вторник начала забастовку на месторождениях. По оценкам организации, добыча нефти в стране в связи с этим может сократиться на 130 тыс. баррелей в сутки, что составляет 6,5% ежедневного производства нефти.

Забастовку организует профсоюз Lederne, объединяющий менеджеров различных уровней и отраслей. Члены организации в конце прошлой недели проголосовали против заключенного с представителями компаний соглашения об увеличении зарплат.

Цены на нефть с начала года выросли почти на 50% на фоне восстановления мировой экономики и перебоев с поставками из-за ситуации на Украине. Между тем в минувшем месяце котировки подверглись давлению в связи с признаками приближающейся рецессии в американской экономике на фоне мер Федеральной резервной системы (ФРС) США по борьбе с инфляцией.

Инвесторы также следят за постепенным снятием антиковидных ограничений в Китае, где продолжаются вспышки коронавирусной инфекции.