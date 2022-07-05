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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Цена Brent рухнула до минимума с мая

Баррель Brent подешевел на $8,64 - до $104,86, баррель WTI - на $7,36 до $101,07

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти падают во вторник на фоне опасений сокращения глобального спроса на топливо и укрепления курса доллара.

К 18:05 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $8,64 (7,61%) - до $104,86 за баррель. Это минимальный уровень с середины мая.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $7,36 (6,79%) - до $101,07 за баррель.

Негативным фактором для рынка нефти стали данные о том, что сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны, рассчитываемый Markit Economics, в июне опустился до 52 пунктов с 54,8 пункта месяцем ранее. Показатель активности в сфере услуг валютного блока в прошлом месяце уменьшился до 53 пунктов с майских 56,1 пункта.

Долларовый индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, в ходе торгов взлетел на 1,5%. Укрепление доллара является негативным фактором для цен на сырьевые товары, поскольку их стоимость увеличивается для держателей других валют.

"Капитал перетекает в доллары США, что оказывает давление на цены на сырье", - отметил старший стратег SIA Wealth Management Колин Чешински.

Он добавил, что видеть столь резкий обвал цен на нефть довольно странно, с учетом забастовки в Норвегии и перспектив сокращения поставок российской нефти. Это свидетельствует о том, что участники рынка больше боятся мировой рецессии, чем кратковременных проблем с предложением.

Brent WTI Markit Economics Норвегия
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