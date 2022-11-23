HP представила квартальный отчет и объявила о планах сократить до 10% штата

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Американская HP Inc. завершила четвертый квартал (август-октябрь) 2022 финансового года с чистым убытком, при этом ее выручка превзошла прогноз.

Чистый убыток компании в отчетном квартале составил $2 млн по сравнению с чистой прибылью $3,1 млрд за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль снизилась до 85 центов в расчете на акцию с 94 центов.

Выручка сократилась на 11,2% - до $14,8 млрд против $16,68 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 84 цента на акцию при выручке в $14,69 млрд.

Выручка подразделения HP по выпуску персональных компьютеров в прошедшем финквартале уменьшилась на 13% - до $10,3 млрд. Средний прогноз экспертов составлял $10,2 млрд.

Доходы от продаж принтеров снизились на 7% - до $4,5 млрд.

Компания в августе-октябре вернула акционерам $1 млрд в виде дивидендных выплат и выкупа акций, говорится в отчетности.

В первом квартале 2023 фингода HP планирует получить скорректированную прибыль в диапазоне 70-80 центов на акцию при консенсус-прогнозе в 86 центов на акцию. По итогам всего фингода прибыль ожидается на уровне $3,2-3,6 на акцию.

Кроме того, компания представила план сокращения расходов, который позволит сэкономить не менее $1,4 млрд до конца 2025 фингода. В том числе она намерена уволить 4-6 тысяч сотрудников по всему миру, то есть до 10% штата.

С начала 2022 года капитализация HP упала на 22% (до $29,3 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 16%.