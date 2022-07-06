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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Во Франции из-за забастовки отменены почти 80% высокоскоростных поездов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Во Франции из-за забастовки железнодорожников 6 июля парализовано движение поездов. В управляющей железными дорогами компании SNCF сообщили, что пришлось отменить почти 80% высокоскоростных экспрессов. Движение транспорта нарушено, в частности, в Парижском регионе.

Профсоюз транспортников объявил однодневную забастовку и требует повысить зарплаты в условиях роста цен. Представители профсоюзов и руководство SNCF позже в среду проведут встречу для урегулирования разногласий.

Французам и иностранным туристам рекомендуют по возможности отказаться от поездок.

Во Франции 7 июля начинаются школьные каникулы, уже 6 июля обычно многие семьи выезжают на отдых поэтому вокзалы и аэропорты бывают переполнены, даже когда нет забастовок.

К железнодорожникам позже на этой неделе могут присоединиться сотрудники парижских аэропортов. Их профсоюзы объявили о планах провести забастовку 8-10 июля, в частности, в международном аэропорту Шарль-де-Голль. Они также недовольны условиями оплаты труда.

SNCF Франция Парижский регион
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