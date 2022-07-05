Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

ОСК начала переговоры о строительстве судов для экспорта продовольствия

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) ведет переговоры с российскими производителями, заинтересованными в строительстве флота для поставки продовольствия за рубеж, сообщил журналистам председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко.

"Есть перспективы, связанные с необходимостью замещения иностранных перевозчиков, которые из-за санкционного давления сегодня отказываются от перевозки российских грузов. Таких грузов очень много, в том числе зерно, подсолнечное масло. Перед нашими производителями стоят вопросы транспортировки на зарубежные рынки, нужны пароходы", - сказал он.

"Ведутся переговоры с нашими сельхозтоваропроизводителями, заказов будет много. Надо думать, как нам распределить все эти заказы по всем верфям. (...) Сегодня работа есть практически у всех предприятий (входящих в ОСК - ИФ)", - отметил Полтавченко.

По его словам, корпорация испытывает сложности из-за того, что "некоторые заказчики отказываются от ранее заключенных контрактов или откладывают предусмотренные ими проекты на более поздний срок".

ОСК Георгий Полтавченко Астрахань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена Brent рухнула до минимума с мая

"Росатом" планирует отсудить затраты на проект АЭС "Ханхикиви" в Финляндии

Британские машинисты поездов готовят первую за 27 лет общенациональную забастовку

Британские машинисты поездов готовят первую за 27 лет общенациональную забастовку

ФНБ в июне сократился на 1,7 трлн рублей

Yum! Brands передаст рестораны KFC и франшизу в РФ местному оператору

Yum! Brands передаст рестораны KFC и франшизу в РФ местному оператору

VW закроет офис в Нижнем Новгороде, рабочих на площадке ГАЗа не сократят

VW закроет офис в Нижнем Новгороде, рабочих на площадке ГАЗа не сократят

Спрос на микросхемы ослаб на фоне замедления продаж ПК и спада на рынке криптовалют

Спрос на микросхемы ослаб на фоне замедления продаж ПК и спада на рынке криптовалют

Цена меди упала до минимума почти за 1,5 года на растущих рисках рецессии

Цена меди упала до минимума почти за 1,5 года на растущих рисках рецессии

Инфляция в ОЭСР в мае ускорилась до максимума с августа 1988 года

Законопроект о спецмерах не предполагает перепрофилирования заводов для нужд армии

Законопроект о спецмерах не предполагает перепрофилирования заводов для нужд армии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });