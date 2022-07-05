ОСК начала переговоры о строительстве судов для экспорта продовольствия

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) ведет переговоры с российскими производителями, заинтересованными в строительстве флота для поставки продовольствия за рубеж, сообщил журналистам председатель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко.

"Есть перспективы, связанные с необходимостью замещения иностранных перевозчиков, которые из-за санкционного давления сегодня отказываются от перевозки российских грузов. Таких грузов очень много, в том числе зерно, подсолнечное масло. Перед нашими производителями стоят вопросы транспортировки на зарубежные рынки, нужны пароходы", - сказал он.

"Ведутся переговоры с нашими сельхозтоваропроизводителями, заказов будет много. Надо думать, как нам распределить все эти заказы по всем верфям. (...) Сегодня работа есть практически у всех предприятий (входящих в ОСК - ИФ)", - отметил Полтавченко.

По его словам, корпорация испытывает сложности из-за того, что "некоторые заказчики отказываются от ранее заключенных контрактов или откладывают предусмотренные ими проекты на более поздний срок".