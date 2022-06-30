Сухогруз "Холмогоры" совершил первый рейс из Петербурга в Калининград

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Первый рейс между Калининградской областью и основной территорией России совершило судно "Холмогоры", сообщил губернатор региона Антон Алиханов в своем телеграм-канале утром в четверг.

"Прямо сейчас в Калининградском морском торговом порту швартуется сухогруз "Холмогоры", часть нашего "морского моста" до Санкт-Петербурга", - написал Алиханов, дополнив пост видеокадрами швартовки.

В рамках этого рейса в регион доставлен металлопрокат и рулонная сталь. В следующий раз грузом станет цемент.

Ранее губернатор отмечал, что на паромной линии Балтийск - Усть-Луга уже работают три железнодорожных парома и судно класса ro-ro. Подключение к перевозкам в регион судна "Холмогоры" дополнительно улучшит логистику перевозок.

Судно "Холмогоры"

Теплоход "Холмогоры", входящий в состав флота ОАО "Северное морское пароходство", будет ходить из порта Бронка в Санкт-Петербурге непосредственно в Калининградский морской торговый порт, который расположен практически центре столицы области. И это заметно сократит транспортное плечо грузоперевозчиков.

Грузовместимость "Холмогор" составляет 4,3 тыс. тонн для генеральных грузов или 160 морских тяжелых контейнеров (TEU). На борту имеется 40 розеток для рефрижераторных грузов.

На судно можно загружать различный металлопрокат, грузы в биг-бэгах, строительную технику, изделия из бетона, негабаритные и тяжелые грузы, грузы с классом опасности 2-6. Также оно готово к перевозке грузов, следующих по России под процедурой "Внутренний таможенный транзит".

29 июня Алиханов сообщил, что правительство России приняло решение о субсидировании тарифов морской доставки грузов в Калининградскую область.

По его словам, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов дал поручение, в том числе и Минтрансу, правительству области в течение двух недель подготовить проект нормативного акта о порядке приведения тарифа доставки морем к тарифу 10-01 и распоряжения о выделении дополнительных средств для субсидирования.

"Работу эту мы начали уже с коллегами из Минтранса и через две недели будем отчитываться, на каком мы этапе. Надеюсь, что в июле все документы будут изданы, и мы начнем получать все товары по той цене, что была до последних событий и санкционных ограничений со стороны Литвы", - отмечал Алиханов.

Как сообщалось, после вступления в силу санкций ЕС 17 июня Литва ограничила транзит стали, черных металлов и других санкционных товаров в Калининградскую область РФ, указав, что сделала это на основании разъяснений Еврокомиссии. В ответ на это Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения, и пригрозила ответными мерами.