Минтранс заверил, что РФ хватает флота для снабжения Калининграда морским путем

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - РФ располагает достаточными возможностями для снабжения Калининградской области морским путем, при необходимости сможет оперативно привлечь дополнительный флот.

"Россия располагает достаточными возможностями для снабжения морским путем Калининградской области необходимыми ресурсами и товарами", - сообщили журналистам в пресс-службе Минтранса.

Согласно сообщению, по состоянию на 22 июня на паромной переправе Усть-Луга - Балтийск работают 4 судна, среди которых 3 железнодорожных парома и многофункциональное судно с возможностью перевозки накатных, генеральных грузов и контейнеров. Кроме того, принято решение о привлечении дополнительного флота для обеспечения транспортной доступности региона. С 25 июня на линию Бронка - Санкт-Петербург будет поставлен универсальный сухогруз "Северного морского пароходства".

"В сентябре на линию будет поставлен еще один новый железнодорожный паром, ходовые испытания которого близятся к завершению", - сообщили в ведомстве.

"В зависимости от фактической потребности провозные мощности морского сообщения могут быть оперативно увеличены за счет дополнительного флота", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на текущий момент определен перечень приоритетных для обеспечения нормальной жизнедеятельности региона товаров, попавших под запрет к транзиту, который будет перенаправляться с железнодорожного и автомобильного транспорта в порты Ленинградской области с дальнейшей отправкой грузов морским сообщением. Операторы морских терминалов Калининградской и Ленинградской областей готовы к переориентации грузопотоков и обработке дополнительных объемов груза.

Как сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, 17 июня Железные дороги Литвы уведомили Калининградскую железную дорогу, что с 18 июня прекращают транзит в Калининградскую область и из нее "большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции". По его словам, по предварительным оценкам, это касается от 40% до 50% всей номенклатуры транзитных грузов. Это строительные грузы, цемент, металлы и другие важные товары.