Австрия готовится к чрезвычайным ситуациям с природным газом

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Правительство Австрии проведет оценку объема природного газа в подземных хранилищах страны (ПХГ) и может рассмотреть вопрос о повышении уровня тревоги, сообщает Bloomberg со ссылкой на государственную телекомпанию ORF.

Переход на второй уровень потребует от крупных потребителей газа сообщать регулирующим органам о ежедневных потребностях в топливе. Также он предполагает запуск инструментов балансировки.

Агентство отмечает, что ПХГ на востоке страны заполнено на 61%.