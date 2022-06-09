Запасы в ПХГ Европы превысили 50%, в США закачка все хуже из-за экспорта в ЕС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Запасы газа в ПХГ Европы перевалили за "экватор" - отметку в 50%. На европейский рынок с американского активно перекачивается газ посредством СПГ, создавая дефицит в самих США и закладывая основу для нового витка ценовой спирали.

Европейские хранилища

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 7 июня (на утро среды) перевалил за отметку 50% и достиг 50,24%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.

Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 2 процентных пункта, при этом на начало сезона закачки (в марте) этот разрыв превышал 9 пунктов.

С начала сезона закачки (он начался в этом году 19 марта) в ПХГ Европы закачано 25 млрд куб. м, но для достижения нормативного уровня в 80% надо закачать еще 32 млрд куб. м.

"Восполнение запасов газа в ПХГ Европы - очень серьезный вызов. Учитывая, в том числе, суточные лимиты объемов закачки, которые ограничены технологическими возможностями хранилищ", - напоминают в "Газпроме".

Погодная ситуация в Европе благоприятствует накоплению запасов, так как не форсирует текущий расход газа. В мае температура воздуха была почти на пять градусов выше, чем годом ранее, что позволяло расходовать меньше ресурсов на отопление по мере окончательного отступления холодов. В июне же наоборот - температура на четыре градуса ниже прошлогодней - это сокращает расход энергии на кондиционирование.

С этого года Европа ввела жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие - 90%. Законтрактованные, но не используемые мощности ПХГ подлежат принудительному заполнению рыночным оператором.

С начала июня Федеральное сетевое агентство Германии, на которое возложены задачи внешнего управления холдингом Gazprom Germania, наконец смогло наладить закачку существенных объемов газа в одно из крупнейших ПХГ в стране - Реден, которое входит в состав активов холдинга. Принадлежащие компании мощности другого крупного ПХГ - Хайдах в Австрии - пока остаются неиспользованными.

Озабоченность использования ПХГ Хайдах излагал в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Австрии Карл Нехаммер в конце мая. "Нехаммер проинформировал Путина о "технической детали", что Австрия откроет газохранилище в Хайдахе для других фирм, если "Газпром" не будет его использовать", - сообщала газета Kleine Zeitung.

Группа Gazprom Germania и входящий в нее оператор хранения Astora после введения властями Германии внешнего управления подпала под российские контрсанкции.

Ремонты

Летом помимо заполнения в ПХГ газовая отрасль активно занимается профилактическими ремонтами, и их проведение может существенно изменить ситуацию с балансом газа в ближайшие недели.

"Северный поток" - главный маршрут доставки российского газа в Европу - с 11 по 21 июля полностью остановится для проведения ежегодного планового обслуживания.

Заместить выпавший объем поставок за счет Украины невозможно, так как Киев ограничил прием российского газа для транзита из-за форс-мажора. Использовать мощности газопровода "Ямал-Европа" через Польшу запрещают российские санкции.

СПГ

Поступление природного газа с европейских терминалов СПГ в ГТС в июне сокращается в том числе из-за профилактических работ. За первые семь дней месяца среднесуточный прием газа с терминалов СПГ сократился на 5% к среднему уровню мая.

Импорт СПГ в Европу действительно растет, но среднесуточный импорт с начала 2022 года (335 млн куб. м) все же ненамного превышает уровень 2020 года (328 млн куб. м), когда Европа была не столько товарным рынком, сколько местом захоронения излишков СПГ со всего мира.

Соединенные Штаты

США концентрируют свои поставки на пока еще премиальном по отношению к АТР европейском рынке, сокращая экспорт в Азию. А тем временем ситуация с балансом газа в самих Штатаах становится все более напряженной по мере роста его экспорта в сжиженном виде. На последнюю отчетную дату (27 мая) запасы газа в ПХГ США составляли 53,8 млрд куб. м (1,902 трлн кубических футов), что лишь на 8,6 процентных пункта превышает минимальное значение за пятилетку. Показатель неуклонно сокращается полтора месяца подряд.

Резкий рост экспорта тянет за собой и цену на газ внутри США. Стоимость эталонного контракта на Henry Hub за последний год выросла в три раза - до $333 за тысячу кубометров. Привязка к Henry Hub (с добавлением платы за сжижение) активно используется американскими экспортерами СПГ в долгосрочных контрактах с покупателями.