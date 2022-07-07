Минцифры обсуждает с IT-компаниями господдержку разработки российского игрового движка

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Минцифры и депутаты Госдумы обсуждают с российскими IT-компаниями, в частности VK, господдержку разработки отечественного игрового движка (средство разработки видеоигр), пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

В Минцифры изданию подтвердили, что "обсуждают с профильными игроками рынка вопрос господдержки в части создания собственного игрового движка и ее релевантные формы". По данным газеты, вопрос курирует замминистра Максим Паршин. В VK не стали комментировать ситуацию.

По словам источника газеты, близкого к правительству, рассматривается возможность использования механизма грантовой поддержки Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). В фонде говорят, что пока заявки на поддержку подобного проекта не поступали.

Впервые вопрос о необходимости разработки российского движка был поднят 18 мая на закрытой встрече чиновников администрации президента с представителями игровой индустрии, писал ранее "Коммерсантъ". Участники рынка говорили, что сейчас разработка ведется на зарубежных Unreal Engine и Unity, доступ к которым может быть ограничен.

Идея получила поддержку в Госдуме: 28 июня депутат Антон Горелкин написал в своем Telegram-канале, что направил в Минцифры предложение обсудить с рынком механизмы создания движка. Разумной эту идею считают и в подконтрольном государству "Ростелекоме", где называют разработку игрового движка "важной и актуальной задачей", пишет газета.

Эксперты, опрошенные изданием, называют проект дорогим, но технически возможным. Проблема в том, что вокруг популярных движков сложилась обширная экосистема программных продуктов, воссоздание которых, по словам участников рынка, потребует "миллиарды рублей на протяжении долгих лет". Кроме того, для нового движка нужно адаптировать видеокарты официально покинувших Россию производителей.