Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Минцифры обсуждает с IT-компаниями господдержку разработки российского игрового движка

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Минцифры и депутаты Госдумы обсуждают с российскими IT-компаниями, в частности VK, господдержку разработки отечественного игрового движка (средство разработки видеоигр), пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

В Минцифры изданию подтвердили, что "обсуждают с профильными игроками рынка вопрос господдержки в части создания собственного игрового движка и ее релевантные формы". По данным газеты, вопрос курирует замминистра Максим Паршин. В VK не стали комментировать ситуацию.

По словам источника газеты, близкого к правительству, рассматривается возможность использования механизма грантовой поддержки Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). В фонде говорят, что пока заявки на поддержку подобного проекта не поступали.

В РоссииГосдума приняла закон о создании российского магазина приложенийЧитать подробнее

Впервые вопрос о необходимости разработки российского движка был поднят 18 мая на закрытой встрече чиновников администрации президента с представителями игровой индустрии, писал ранее "Коммерсантъ". Участники рынка говорили, что сейчас разработка ведется на зарубежных Unreal Engine и Unity, доступ к которым может быть ограничен.

Идея получила поддержку в Госдуме: 28 июня депутат Антон Горелкин написал в своем Telegram-канале, что направил в Минцифры предложение обсудить с рынком механизмы создания движка. Разумной эту идею считают и в подконтрольном государству "Ростелекоме", где называют разработку игрового движка "важной и актуальной задачей", пишет газета.

Эксперты, опрошенные изданием, называют проект дорогим, но технически возможным. Проблема в том, что вокруг популярных движков сложилась обширная экосистема программных продуктов, воссоздание которых, по словам участников рынка, потребует "миллиарды рублей на протяжении долгих лет". Кроме того, для нового движка нужно адаптировать видеокарты официально покинувших Россию производителей.

Минцифры РФ Госдума VK
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $101,6 за баррель

Тинькофф банк приостановил SWIFT-переводы, но пока "он такой один". Обобщение

Тинькофф банк приостановил SWIFT-переводы, но пока "он такой один". Обобщение

Инфляция в РФ в "тарифную неделю" ускорилась до 0,23%

Цены на нефть опустились ниже $100 за баррель

Минэнерго допустило субсидирование СПГ-газификации Востока за счет экспорта

Минэнерго допустило субсидирование СПГ-газификации Востока за счет экспорта

TotalEnergies согласилась передать "Зарубежнефти" 20% в Харьягинском СРП

Госдума приняла закон о запрете приема ЦФА как средства платежа в России

ЦБ одобрил первый российский товарный индекс

ЦАР планирует создать собственную цифровую валюту к III кварталу

Принят закон об ограничении публикации "контрсанкционной информации"

Принят закон об ограничении публикации "контрсанкционной информации"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });