Госдума приняла закон о создании российского магазина приложений

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о создании отечественного магазина приложений.

Закон предусматривает создание российского магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства.

Эта норма была предложена в рамках противодействия санкциям со стороны иностранных государств, отмечают авторы инициативы.

Положение о создании российского магазина приложений принято в рамках закона об обязанности операторов персональных данных информировать об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных.

Таким образом принятие этой нормы было ускорено, так как правительственный проект закона на ту же тему (149602-8) о создании российского магазина приложений, ещё не прошел в Госдуме стадию первого чтения.