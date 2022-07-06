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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Госдума приняла закон о создании российского магазина приложений

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон о создании отечественного магазина приложений.

Закон предусматривает создание российского магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства.

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Эта норма была предложена в рамках противодействия санкциям со стороны иностранных государств, отмечают авторы инициативы.

Положение о создании российского магазина приложений принято в рамках закона об обязанности операторов персональных данных информировать об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных.

Таким образом принятие этой нормы было ускорено, так как правительственный проект закона на ту же тему (149602-8) о создании российского магазина приложений, ещё не прошел в Госдуме стадию первого чтения.

Госдума
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